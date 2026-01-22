La víctima mortal de Gelida, un maquinista en pràctiques natural de Sevilla de 27 anys
Els Mossos assenyalen com a principal hipòtesi el “despreniment d’un talús” com a causa
Els Mossos d’Esquadra es van traslladar ahir a la zona zero de l’accident de tren que va tenir lloc dimarts a última hora a Gelida, en el qual va morir el maquinista i 37 persones van resultar ferides, cinc amb pronòstic greu, encara que sense risc vital. El conductor mort era natural de Sevilla, tenia 27 anys i estava fent la formació en pràctiques amb tres companys més i el maquinista titular.
Els especialistes en accidents ferroviaris de la policia catalana van recuperar i van començar a analitzar la caixa negra del tren accidentat per determinar les causes del sinistre, malgrat que la principal hipòtesi apunta al “despreniment d’un talús” a causa del fort temporal que va fer que el mur de contenció de l’AP-7 es desplomés al pas del comboi, caient a sobre de la cabina.
De fet, el ministre de Transport, Óscar Puente, va assegurar que l’accident de Rodalies “no té res a veure amb el servei ferroviari” i ho va atribuir a “una qüestió meteorològica”.
El comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, va explicar que Adif es trobava ahir fent una segona inspecció de les infraestructures de la xarxa “a plena llum del dia”, després d’haver-ne iniciat una altra a la nit, per “assegurar que tot funciona correctament”.
Macias va demanar prudència sobre les causes de la caiguda del talús i va demanar esperar el resultat de les investigacions oficials, però va remarcar que “en cap cas” es pot assenyalar com a causa de l’accident la “falta d’inversió o deixadesa”.