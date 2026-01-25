Traslladen a Madrid els cinc vagons de l’Iryo que no van descarrilar en l’accident
Continuen els treballs a la zona zero de l’accident ferroviari entre dos trens a Adamuz (Còrdova) de fa una setmana, que ha deixat 45 víctimes mortals, totes ja identificades. Els operaris han traslladat a Madrid per la via d’alta velocitat els cinc vagons de l’Iryo que no van descarrilar. Els altres tres vagons, a partir del sisè, que va ser el que va descarrilar, es troben a l’entorn de la via, retirats ja, a l’espera de ser traslladats d’altres formes. A uns vuit-cents metres de distància es troben les restes de l’Alvia que han estat trossejades en els últims dies fins a trobar els darrers desapareguts, i on ara agents de la Guàrdia Civil es troben obtenint proves i fent fotografies.
D’altra banda, ahir es va poder determinar que dels 45 morts, 9 viatjaven a l’Iryo i 36 en l’Alvia, després del balanç definitiu de les víctimes. A més, la xifra d’hospitalitzats ha baixat de 23 a 22 –un dels quals menor–, segons van informar les autoritats andaluses. Cinc dels pacients encara es troben a les Unitats de Cures Intensives (UCI).
Dard a Koldo
Mentrestant, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va lamentar el “mal funcionament” de les infraestructures a Espanya. “Si teníem Koldo, un porter de discoteca, d’assessor de Renfe, què podia sortir malament?”, es va preguntar irònicament.