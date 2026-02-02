POLICIA
Desmantellada una xarxa de prostíbuls internacional
Els Mossos d’Esquadra han desmantellat una xarxa criminal que explotava sexualment dones en prostíbuls clandestins a Barcelona i París, amb un balanç d’una detinguda i vuit investigats. L’entramat estava dirigit per una dona, la seua parella i la seua mare, i en formaven part altres dones que exercien el rol de controladores dels pisos prostíbul a Barcelona i en altres capitals europees.
D’altra banda, la Guàrdia Civil va demanar col·laboració ciutadana per identificar el possible autor de la mort violenta d’una dona de 38 anys el 2005. Les seues restes van aparèixer el 6 d’agost del 2005 a Sant Pere Sacama, a Olesa de Montserrat.
En un altre ordre, la guàrdia forense per a casos de violència sexual que l’Institut de Medicina Legal de Catalunya i el departament de Justícia van posar en marxa el 2025 va tancar l’any amb 661 intervencions.