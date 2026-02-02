EUA
Trump ordena retirar els federals en les protestes de Minneapolis
Després de les mobilitzacions de milers de persones contra les batudes d’immigrants
El president dels Estats Units, Donald Trump, va ordenar dissabte a la nit retirar la presència d’agents federals en manifestacions a Minneapolis (Minesota) i en altres ciutats demòcrates, però va prometre que continuaran defensant les instal·lacions propietat del Govern federal. L’ordre es produeix després de la indignació generada al país per la mort de dos manifestants per trets d’agents federals durant les protestes contra les batudes migratòries a Minneapolis.
“He instruït la secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem, que sota cap circumstància no participarem en les protestes o disturbis de diverses ciutats demòcrates mal administrades, llevat que ens sol·licitin ajuda”, va anunciar a la xarxa social Truth.
Deixa en mans dels governs estatals i locals la responsabilitat de garantir la seguretat durant les protestes i de respondre davant de possibles disturbis. Va agregar, tanmateix, que els agents federals protegiran, “amb fermesa, tots els edificis federals que estiguin sent atacats per aquests llunàtics, agitadors i insurrectes pagats”.
El Govern de Trump va llançar al desembre l’operació Metro Surge, un conjunt d’operatius per arrestar migrants indocumentats a Minnesota, un estat governat pels demòcrates. Les agressives batudes van ser rebutjades per les autoritats locals i milers de manifestants que han protestat durant les últimes setmanes per exigir la sortida dels agents del Servei d’Immigració i Duanes (ICE) de l’estat.
Durant les protestes, van matar a trets dos manifestants, Renée Good i Alex Pretti, de 37 anys i nord-americans, la qual cosa va generar indignació al país.
Alliberat el nen de 5 anys Liam Conejo per una ordre judicial
El nen equatorià de cinc anys Liam Conejo Ramos i el seu pare van ser alliberats del centre d’immigració a Texas on estaven detinguts des del passat 22 de gener pel Servei de Control d’Immigració i Duanes a Minneapolis, la qual cosa va causar gran indignació al país. L’alliberament dels equatorians del centre a Dilley, a Texas, ocorre després d’una ordre emesa pel jutge federal Fred Biery que en la seua sentència va ordenar que fossin deixats en llibertat abans de demà dimarts.