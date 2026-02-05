JUSTÍCIA
Elisa Mouliaá retira l’acusació contra Errejón per agressió sexual per “salut”
L’actriu Elisa Mouliaá ha retirat la seua acusació contra l’exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, per motius personals i de salut, encara que no es retracta de l’agressió sexual que va denunciar, segons va anunciar la mateixa intèrpret en un comunicat a les xarxes. Mouliaá renuncia de forma “total, lliure, conscient i irrevocable” a l’acusació en un escrit presentat als jutjats de Madrid en el qual afirma que els fets que va denunciar s’han “considerat veraços en el que és fonamental” i destaca que ella ha estat l’única “de les altres persones afectades” que va començar un procediment penal contra Errejón, la qual cosa l’ha desgastat. L’acusació popular que exerceix l’Associació de Defensa Integral de Víctimes Especialitzada va anunciar que mantindrà l’acusació contra Errejón malgrat la renúncia de Mouliaá al mantenir-se “el relat dels greus fets”.