POLÍTICA
Els metges veuen “possible” que Illa es reincorpori abans del previst
El president ja camina amb només una crossa i es recupera bé
El director gerent de l’Hospital Vall d’Hebron, Albert Salazar, va explicar ahir que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desplaça amb una sola crossa, i que atesa la seua ràpida recuperació podria reincorporar-se “abans” del que pensava l’equip mèdic. Ho va dir en una entrevista de Catalunya Ràdio, en què va detallar que Illa, que al sortir de l’hospital divendres passat va necessitar l’ajuda de dos crosses, es pot desplaçar des d’aquest dimarts amb només una crossa, i que “està recuperant molt ràpid la motricitat i la força”.
Va afegir que el control analític de la infecció pel bacteri que li va causar una osteomielitis púbica de dimarts va ser “molt favorable”, i que estan desapareixent progressivament els signes d’inflamació i d’infecció.
Per tot això, va dir que podria recuperar l’activitat com a president abans del previst, tot i que no va precisar cap calendari: “No és la meua funció dir-ho, però veient l’evolució i el quadre, és possible que sigui abans del que pensàvem.”
Va afirmar que el president es voldria reincorporar el més aviat possible, malgrat que va dir que, encara que pugui recuperar-se funcionalment, haurà de seguir el tractament per a l’eliminació del bacteri, tot i que sigui per via oral: “Això no vol dir que hagi d’estar 8 setmanes sense poder moure’s de casa”.
Finalment, va apuntar que per fer viatges oficials probablement s’haurà d’esperar “una mica més”, i preguntat per quan tornarà a córrer (una de les aficions d’Illa), va respondre que ho podran determinar els seus metges, però que desitja que pugui ser tan aviat com sigui possible.