La Flotilla per Palestina anuncia una nova intervenció humanitària a la Franja
Aquesta vegada no només es mobilitzaran per mar, sinó que també hi portaran una caravana humanitària que arribarà pel nord d'Àfrica
La Global Sumud Flotilla (GSF) ha anunciat el llançament d’una nova intervenció humanitària cap a Gaza aquesta vegada per mar i terra. L'operació, prevista per al 29 de març del 2026, mobilitzarà, segons els responsables de la iniciativa, milers de participants de més de 100 països. Els organitzadors asseguren que l'acció vol respondre a la crisi humanitària a la Franja davant el que consideren una manca d’acció efectiva de la comunitat internacional. L’anunci s’ha fet aquest dimecres en una roda de premsa a la Fundació Nelson Mandela, a Johannesburg. La missió combinarà una flotilla marítima des de diversos ports del Mediterrani, entre ells Barcelona, Itàlia i Tunísia, amb una caravana humanitària per terra a través del nord d’Àfrica.
La GSF afirma que la missió mobilitzarà professionals de la salut, de l’educació i de l’enginyeria, així com equips de reconstrucció i observadors legals. L’objectiu declarat és oferir assistència humanitària, documentar possibles vulneracions del dret internacional i donar suport a la població civil de la Franja, afectada per la manca d’aliments, el col·lapse del sistema sanitari i la destrucció d’infraestructures.
Els organitzadors insisteixen que es tracta d’una acció civil i no violenta, emparada, segons indiquen, en el dret internacional humanitari. També han subratllat que la missió no té un caràcter simbòlic, sinó que pretén ser una intervenció material coordinada a gran escala.
La convocatòria recorda altres intents previs d’arribar a Gaza per mar. Un d'aquests intents, que va comptar amb la participació, entre d'altres, de l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, va acabar essent interceptat en aigües internacionals per l’exèrcit israelià. Els activistes, Colau entre ells, van ser detinguts i traslladats a ports israelians, on van ser jutjats i finalment expulsats del país.
La Global Sumud Flotilla preveu ampliar en les pròximes setmanes la informació logística i els detalls de seguretat de la missió, mentre diferents governs i organismes internacionals segueixen de prop l’anunci d’aquesta nova iniciativa civil cap a Gaza.