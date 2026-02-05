POLÍTICA
El Govern central pressiona Junts per intentar salvar l’‘escut social’
Els independentistes el tombaran per la pròrroga de les mesures antidesnonament. La Moncloa responsabilitza els qui votin ‘no’ de “fer mal” a la gent
El Govern central es nega a donar per perdut el decret que inclou diferents mesures de l’escut social, i que entrarà en vigor avui mateix, i prova de collar Junts perquè els ajudi a convalidar-lo en el seu pas pel Congrés. La ministra d’habitatge, Isabel Rodríguez, va exigir ahir als de Carles Puigdemont un “esforç” per tirar-lo endavant, després que els juntaires afirmessin que s’hi oposaran al considerar que la pròrroga de les mesures antidesnonament, malgrat la flexibilització pactada entre PSOE i PNB, deixa desemparats els petits propietaris. En una entrevista a TVE, Rodríguez va afirmar que “no entén” que Junts vulgui deixar fora dels ajuts “persones discapacitades, de la tercera edat o amb fills que necessiten aquesta palanca pública per no ser desnonats”. Si ho fa, va advertir, haurà d’“explicar als catalans” per què no poden comptar amb aquestes mesures.
El Consell de Ministres va aprovar el decret després d’arribar a un acord amb el PNB que ja rebaixava la suspensió dels desnonaments a famílies vulnerables i establia que no tindria efecte quan els propietaris tinguessin un o dos habitatges (un d’habitual i un de lloguer). Junts, tanmateix, es manté en el no. Els set vots del grup de Míriam Nogueras seran imprescindibles per a l’aprovació del decret quan arribi al Congrés com a màxim en un mes. Però també ho seran els quatre de Podem, que dimarts, per motius diametralment oposats, va qualificar l’acord amb el PNB de “pacte criminal”. Per aquest motiu, la ministra va assegurar que el seu Executiu esgotarà el marge de negociació per poder convalidar el decret. “Negociem fins a l’últim moment. I per tant, jo demanaria a tots els grups, i també a Junts, que facin aquest esforç”, va asseverar. “Als grups parlamentaris que votin que no, els fem responsables directes que a Espanya hi hagi desnonaments, que es pugui tallar el subministrament energètic o l’aigua a persones que no tenen diners, que no hi hagi ajuts a víctimes de la dana, a aturats i a afectats pels incendis forestals. És ser responsable directe de fer mal a milions de ciutadans espanyols”, va sentenciar el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.