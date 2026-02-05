TEMPORAL
Leonardo fueteja amb força Andalusia
Més de 3.500 desallotjats, 52 carreteres tallades i un ferit per la pluja, que afecta especialment Cadis. Desplegats 400 efectius de l’UME davant el risc “extrem” de desbordaments
La borrasca Leonardo va deixar ahir talls de llum, carreteres i altres vies, desallotjaments, rius desbordats i classes suspeses a Andalusia, la comunitat autònoma més colpejada pel temporal. Més de 3.500 persones havien estat fins al vespre desallotjades de forma preventiva dels seus habitatges a causa de les intenses precipitacions registrades a tot el territori, tret d’Almeria, on a més va caldre tallar 52 carreteres i una persona va resultar ferida a la localitat d’Ubrique (Cadis) per l’ensorrament d’un habitatge. La majoria dels desallotjaments van tenir lloc a Cadis, on s’esperaven fins a 350 litres d’aigua per metre quadrat en 24 hores, però també n’hi va haver a Jaén, Màlaga, Granada, Huelva i Còrdova. A més, unes 3.798 persones estaven afectades per talls en el subministrament elèctric. La situació dels cursos era preocupant, amb 14 rius i deu embassaments en situació de “nivell roig” per “risc extrem” de desbordaments. Quatre-cents efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME) estan desplaçats a la comunitat andalusa i l’Exèrcit de Terra estava preparat per si hagués d’intervenir. A més, 84 carreteres de la xarxa secundària eren intransitables per inundacions i despreniments, la majoria a Cadis, Sevilla i Còrdova, on diversos petits municipis i pedanies van quedar incomunicats. La neu afectava 64 vies més, principalment a Ourense, Granada, Segòvia i Lleó. La comunicació per tren també es va veure afectada i Renfe va interrompre la circulació de trens de rodalies del nucli de Sevilla, així com la línia C2 de Màlaga, Málaga-Álora i el C-1a Cadis Las Aletas-Universidad.
Davant del risc, la Junta havia fet una crida als ciutadans a la prudència màxima, evitar desplaçaments i mai no creuar zones negades, no transitar en zones de cursos ni zones inundables i va recomanar pujar a zones altes. Per precaució també es van suspendre les classes.
La borrasca afecta també Madrid, Extremadura i Portugal
La borrasca, amb precipitacions que s’espera que s’allarguin durant tota la setmana, també va colpejar altres zones peninsulars, malgrat que amb menor intensitat que a Andalusia. A Madrid, la Conferència Hidrogràfica del Tajo va activar el nivell roig per risc de desbordament del riu Jarama en el tram entre les localitats de Mejorada del Campo i San Fernando de Henares, i també al seu pas pel municipi de Titulcia. Per la seua part, Extremadura va activar la situació operativa 1 del Pla Especial de Protecció Civil de Risc d’Inundacions a les províncies de Càceres i Badajoz. A Castella-la Manxa les rutes escolars es van veure afectades i se’n van haver de suspendre 26 a Conca i Guadalajara amb 259 alumnes afectats. El temporal també va fuetejar Portugal, on desenes de persones van haver de ser evacuades, molts trens van ser suspesos i es van registrar inundacions a les riberes dels rius Volga, Águeda, Mondego, Lis, Tajo, Sorraia i Sado.