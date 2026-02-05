SEGRE

Leonardo fueteja amb força Andalusia

Més de 3.500 desallotjats, 52 carreteres tallades i un ferit per la pluja, que afecta especialment Cadis. Desplegats 400 efectius de l’UME davant el risc “extrem” de desbordaments

Bombers treballant en tasques de drenatge d’aigua al municipi gadità de Grazalema. - EFE

La borrasca Leonardo va deixar ahir talls de llum, carreteres i altres vies, desallotjaments, rius desbordats i classes suspeses a Andalusia, la comunitat autònoma més colpejada pel temporal. Més de 3.500 persones havien estat fins al vespre desallotjades de forma preventiva dels seus habitatges a causa de les intenses precipitacions registrades a tot el territori, tret d’Almeria, on a més va caldre tallar 52 carreteres i una persona va resultar ferida a la localitat d’Ubrique (Cadis) per l’ensorrament d’un habitatge. La majoria dels desallotjaments van tenir lloc a Cadis, on s’esperaven fins a 350 litres d’aigua per metre quadrat en 24 hores, però també n’hi va haver a Jaén, Màlaga, Granada, Huelva i Còrdova. A més, unes 3.798 persones estaven afectades per talls en el subministrament elèctric. La situació dels cursos era preocupant, amb 14 rius i deu embassaments en situació de “nivell roig” per “risc extrem” de desbordaments. Quatre-cents efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME) estan desplaçats a la comunitat andalusa i l’Exèrcit de Terra estava preparat per si hagués d’intervenir. A més, 84 carreteres de la xarxa secundària eren intransitables per inundacions i despreniments, la majoria a Cadis, Sevilla i Còrdova, on diversos petits municipis i pedanies van quedar incomunicats. La neu afectava 64 vies més, principalment a Ourense, Granada, Segòvia i Lleó. La comunicació per tren també es va veure afectada i Renfe va interrompre la circulació de trens de rodalies del nucli de Sevilla, així com la línia C2 de Màlaga, Málaga-Álora i el C-1a Cadis Las Aletas-Universidad.

Davant del risc, la Junta havia fet una crida als ciutadans a la prudència màxima, evitar desplaçaments i mai no creuar zones negades, no transitar en zones de cursos ni zones inundables i va recomanar pujar a zones altes. Per precaució també es van suspendre les classes.

La borrasca afecta també Madrid, Extremadura i Portugal

La borrasca, amb precipitacions que s’espera que s’allarguin durant tota la setmana, també va colpejar altres zones peninsulars, malgrat que amb menor intensitat que a Andalusia. A Madrid, la Conferència Hidrogràfica del Tajo va activar el nivell roig per risc de desbordament del riu Jarama en el tram entre les localitats de Mejorada del Campo i San Fernando de Henares, i també al seu pas pel municipi de Titulcia. Per la seua part, Extremadura va activar la situació operativa 1 del Pla Especial de Protecció Civil de Risc d’Inundacions a les províncies de Càceres i Badajoz. A Castella-la Manxa les rutes escolars es van veure afectades i se’n van haver de suspendre 26 a Conca i Guadalajara amb 259 alumnes afectats. El temporal també va fuetejar Portugal, on desenes de persones van haver de ser evacuades, molts trens van ser suspesos i es van registrar inundacions a les riberes dels rius Volga, Águeda, Mondego, Lis, Tajo, Sorraia i Sado.

