CONFLICTE
Un nou bombardeig israelià deixa 21 morts a Gaza, 6 dels quals menors
Una vintena de persones, entre les quals sis nens, van morir en diferents bombardejos de l’Exèrcit d’Israel contra la Franja de Gaza al llarg de la nit de dimarts, malgrat l’alto el foc vigent. Els atacs responen, segons Israel, al fet que un dels seus soldats va resultar ferit per un atac de milicians palestins al nord de Gaza. Des de l’entrada en vigor de l’alto el foc els atacs israelians han deixat 556 morts, entre els quals més de 115 menors.