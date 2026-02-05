Puigdemont, sobre la decisió del TJUE sobre la immunitat: és una "plantofada molt dura al Parlament Europeu"
L'expresident creu que la sentència "barra els peus als qui volien fer un ús polític" de la cambra europea
L'expresident Carles Puigdemont considera que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que anul·la la decisió del Parlament Europeu de suspendre la seva immunitat, la de Toni Comín i Clara Ponsatí l'any 2021 és una "plantofada molt dura" a la cambra europea. En una atenció a mitjans a Brussel·les, Puigdemont ha remarcat que la sentència és de "gran transcendència" i "barra els peus als qui volien fer un ús polític" del Parlament Europeu. L'expresident ha subratllat que la suspensió de la immunitat estava "políticament motivada" i que es va fer amb una "clara falta d'imparcialitat". També ha demanat explicacions a la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, sobre "quin és el seu paper".
Puigdemont ha reivindicat que la decisió del TJUE sobre la immunitat és d'una "contundència insòlita" en el tribunal perquè, ha dit, l'aixecament de la immunitat als eurodiputats de Junts el 2021 va ser amb "una clara falta d'imparcialitat i, per tant, en un procés políticament viciat". Malgrat apuntar que la decisió no té "efectes immediats" en l'actualitat perquè cap dels demandants és ja eurodiputat -en el cas de Comín perquè no pot agafar l'escó-, Puigdemont ha defensat que la decisió del TJUE "millora la democràcia".
L'expresident també ha remarcat que el tribunal es torna a "posicionar a favor de les minories" i que la sentència ha de fer que el Parlament Europeu canviï aspectes del seu funcionament, com ara tenir en compte de quina família política és el ponent sobre la immunitat. Puigdemont ha remarcat que la normativa fixa que no pot ser de la mateixa família política dels eurodiputats sobre qui es debat la immunitat, però "no diu res del cas contrari".
En la sentència, el tribunal ha qüestionat la imparcialitat del ponent dels suplicatoris per ser del mateix grup que Vox. "Posar com a ponent una persona que ha participat en un acte de Vox i ha cridat 'Puigdemont a presó' és una vergonya", ha insistit Puigdemont.
Tot i celebrar la sentència del TJUE, Puigdemont ha reivindicat que l'aixecament de la immunitat el 2021 els va crear "perjudicis" que ja no es poden reparar, com ara la limitació del moviment. Sobre la presidència del Parlament Europeu, ha dit "no esperar-ne res", però ha considerat que Metsola hauria de donar "alguna explicació". "Era evident que s'estaven trepitjant els drets. [...] No ho veien? Fa un dany greu a la reputació del Parlament Europeu i estaria bé que la presidenta donés alguna explicació", ha assenyalat.
Comín: "És una derrota dels autoritaris"
Per la seva banda, Toni Comín ha reivindicat que la sentència del TJUE és una "derrota dels autoritaris" que "es van conjurar per impedir" que els tres eurodiputats de Junts es poguessin "defensar". Comín ha insistit que és una "condemna" a PP, Ciutadans i Vox i ha defensat que "aquesta vegada, com tantes altres, la justícia europea s'ha posat del cantó de la democràcia".
Malgrat insistir que "no és la sentència que ha d'obrir la porta" a la seva recuperació de l'escó i que n'hi ha d'altres de pendents, com ara sobre l'amnistia, Comín ha defensat que suposa "un gran dia per a la democràcia europea i per als demòcrates catalans".