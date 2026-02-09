TRIBUNALS
L’Iran amplia la pena a la Nobel de la Pau Narges Mohammadi
És acusada de conspiració i propaganda contra el règim
La Judicatura iraniana ha estès el temps de condemna a la guanyadora del premi Nobel de la Pau, l’activista Narges Mohammadi, segons va informar ahir el seu advocat, Mostafa Nili. Mohammadi, guardonada el 2023, va ser condemnada en principi a sis anys addicionals de presó per conspiració i a un any i mig per activitats de propaganda. Ara, ha rebut una condemna addicional de dos anys de prohibició de sortir del país i dos anys de desterrament a la ciutat de Jusf, al centre oest del país. De moment, la judicatora iraniana no s’ha pronunciat sobre aquesta ampliació.
Per la seua part, Nili va recordar que Mohammadi es troba malament de salut i ha expressat el desig que, almenys, acabi en llibertat sota fiança. De fet, fa tres dies, va ser traslladada a una clínica a causa del seu mal estat físic i després posada sota custòdia. L’activista es trobava en llibertat condicional des del desembre del 2024, quan va ser alliberada per problemes mèdics. Tanmateix, a començaments de desembre va ser arrestada en un funeral a Mashhad, dos setmanes abans de l’esclat de l’última onada de protestes a l’Iran.
L’activista ha estat arrestada en tretze ocasions, condemnada en nou i va ser empresonada per última vegada el 2021. Malgrat les condemnes i l’empresonament, l’activista de drets humans i de les dones ha continuat denunciant les violacions de drets fonamentals a l’Iran, incloent l’aplicació de la pena de mort i la violència contra les dones que no utilitzen el vel islàmic.