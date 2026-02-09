POLÍTICA
La militarista Takaichi arrasa a les eleccions del Japó
La coalició que lidera la primera ministra obté dos terços dels diputats || El populisme ‘oficial’ també millora resultats
La coalició governant al Japó, liderada per la primera ministra, la militarista i tradicionalista Sanae Takaichi, es va assegurar dos terços de la Cambra Baixa del Parlament a les eleccions anticipades d’ahir, segons les projeccions de la cadena pública de televisió NHK.
Segons aquest mitjà, el PLD (Partit Liberal Democràtic) de Takaichi i el seu soci de govern, l’Ishin (Partit de la Innovació del Japó), s’assegurarien almenys 310 escons dels 465 en disputa a la Cambra Baixa, la més important de les dos que conformen el Parlament.
L’agència de notícies Kyodo, per la seua part, va projectar que la coalició governant tenia “assegurada” la victòria de més de 300 escons, tot i que els resultats oficials de la contesa no s’esperen fins avui.
Takaichi superaria així en solitari la majoria absoluta de 233 escons que es va marcar com a meta, i els resultats permetrien a la coalició governant aprovar projectes de llei rebutjats a la Cambra Alta, on tots tos partits estan en minoria.
A la vista de les projeccions, la primera dona a governar el país asiàtic va prometre continuïtat en el Govern.
“Han passat poc més de tres mesos des de la formació del gabinet (de govern). Els seus membres són persones que he elegit amb confiança i que actualment treballen molt dur, per la qual cosa no m’he plantejat canviar-los”, va assegurar la mandatària en una entrevista amb TV Tokyo.
Els grans perjudicats de la cita electoral han estat la nova Aliança Reformista Centrista, unió del PDC (Partit Democràtico Constitucional) i el budista Komeito, exsoci de coalició del PLD que va abandonar l’aliança després de l’elecció de Takaichi com a líder.
Entre tots dos aconseguirien només entre 37 i 91 escons, molts menys dels 172 que ostentaven abans de l’avenç electoral, segons les projeccions d’NHK.
El populista Sanseito, marcadament antiimmigració, obtindria segons aquesta mateixa font entre 5 i 14 escons quan en tenia dos.