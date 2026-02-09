EUROPA
El socialista Seguro guanya les presidencials lusitanes escombrant la ultradreta
L’exministre socialista António José Seguro va guanyar ahir la segona volta de les eleccions presidencials de Portugal amb almenys el 65,72% dels vots, mentre que el rival, l’ultradretà André Ventura, es quedaria en el 34,28% dels sufragis amb el 93% escrutat. D’aquesta manera, el candidat socialista ha aconseguit contenir una ultradreta que portava en ascens diversos comicis i rellevarà Marcelo Rebelo de Souza després de deu anys en el poder. Els comicis d’ahir van estar marcats pel temporal que va fuetejar el país aquestes últimes dos setmanes. De fet, dijous Ventura va sol·licitar retardar les eleccions pels temporals, però la llei no contempla un ajornament a nivell nacional en aquest tipus de casos.