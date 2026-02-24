VIOLÈNCIA
Denuncien més casos d’assetjament per part d’alts caps policials
Jorge Piedrafita, l’advocat de l’agent de la Policia Nacional que va denunciar per agressió sexual l’exdirector adjunt operatiu (DAO) del cos José Ángel González, va afirmar ahir que han aparegut noves possibles víctimes dins de l’organisme. Segons va explicar en una entrevista a televisió, almenys tres dones més s’han posat en contacte amb ell els últims dies per relatar situacions “terribles, d’assetjament laboral” i fins i tot agressions sexuals presumptament comeses per alts caps policials. Per la seua part, la dona que va denunciar González per presumpta agressió sexual va reclamar al jutge que acordi la “plena reserva” dels àudios, llistat de trucades i captures de pantalla de missatges aportats. Vol que només puguin ser consultats en el jutjat i sota vigilància per protegir la seua identitat després de la filtració de les seues “dades personals”.