POLÍTICA
Illa aprovarà els pressupostos tot i no tenir lligat el suport d’ERC
Sindicats i patronals demanen un consens polític per tirar-los endavant
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir que el Govern preveu aprovar divendres el projecte de pressupostos de la Generalitat per a aquest 2026 en un Consell Executiu extraordinari per iniciar el tràmit parlamentari per a l’aprovació, a pesar de no tenir encara els suports necessaris per poder tirar-los endavant a causa de la negativa d’ERC d’asseure’s a negociar al no veure garanties en el traspàs de la gestió de l’IRPF.
Illa va fer l’anunci durant la firma d’un acord per als comptes amb sindicats i patronals, que inclou unes vuitanta mesures i contempla 900 milions d’euros en polítiques d’habitatge i 20 milions per al pla de xoc de millora del bus interurbà.
“Aquest acord és el camí a seguir”, va afirmar Illa, que va assegurar que manté la “mà estesa” i reclamant “responsabilitat a tothom”, en al·lusió velada als republicans.
En resposta, la secretària general i portaveu d’ERC, Elisenda Alamany, va recomanar al Govern no presentar el projecte de llei de pressupostos “sense tenir els vots lligats”. “La nostra posició és molt clara”, va asseverar, abans d’acusar el PSC de no haver “fet els deures” amb el PSOE per a la recaptació de l’IRPF.
Davant d’aquesta conjuntura, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, va defensar que hi ha marge per negociar amb ERC fins a l’últim moment.
Per la seua part, tant sindicats com patronals van fer una crida a la “responsabilitat” dels partits polítics per aprovar els comptes, remarcant que Catalunya “no es pot permetre el luxe” de continuar amb suplements de crèdit. “Anem tard, tenim al davant situacions prou complexes”, van advertir.
Junts qüestiona que Esquerra i Govern estiguin distanciats
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va qüestionar ahir el distanciament d’ERC i Govern pels pressupostos i va acusar els republicans d’acceptar totes les “pastanagues” que li dona l’Executiu. “Ja ha deixat de banda el que era el concert econòmic solidari. Després es va basar en l’IRPF i ara sembla que també el deixaran de costat”, va afirmar. Per la seua part, el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, va fer una crida a ERC i PSC a arribar a una entesa.