COMERÇ
El Parlament Europeu paralitza el pacte comercial amb els EUA
El Parlament Europeu va decidir ahir ajornar sense data la tramitació de l’acord comercial entre la UE i EUA, que van fixar un sostre màxim del 15% d’aranzels americans sobre les compres europees –a canvi que els europeus renunciessin a prendre represàlies–, per la qual cosa la ratificació de l’acord queda en l’aire fins que l’Administració Trump aclareixi l’impacte per als 27 de l’última tanda d’aranzels globals anunciats el cap de setmana passat. Per la seua part, el president dels EUA, Donald Trump, va amenaçar d’apujar els aranzels als països que decideixin “jugar” amb la sentència del Tribunal Suprem que va invalidar els gravàmens declarats pel mandatari sota poders d’emergència, en un dur revés a la seua política econòmica. “Qualsevol país que vulgui jugar amb aquesta ridícula decisió del Tribunal Suprem, especialment aquells que han estafat els EUA durant anys, fins i tot dècades, s’enfrontarà a un aranzel molt més alt, i a una cosa pitjor, que el que van acceptar fa molt poc”, va manifestar.