PRÒXIM
El lleidatà Ramon Alturo, que viu a Doha: “Vam sentir explosions i vam veure míssils interceptats per Qatar”
Ramon Alturo, que viu a Doha, explica com va viure l’atac de l’Iran. El tancament de l’espai aeri manté un altre lleidatà a Tailàndia a l’espera d’un avió de tornada
L’atac dels Estats Units i Israel a l’Iran i la resposta iraniana a la zona ha deixat molts espanyols, entre els quals diversos lleidatans, atrapats en llocs com Doha (Qatar) i Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units), a causa al tancament de l’espai aeri, que també a obligat d’altres a allargar la seua estada en diferents països.
Aquest el cas d’Oscar Acín, un lleidatà que es trobava a Tailàndia per feina i que diumenge va veure com el seu vol de tornada, que feia escala a Doha, es va veure cancel·lat per aquesta circumstància. Acín treballa a l’empresa que organitza el Mundial de Motociclisme que se celebra sota la marca MotoGP i amb ell anaven companys que es van veure en la mateixa situació.
“Ens han hagut d’allotjar en un hotel i esperem que dimarts (avui) surti un vol xàrter que ha hagut d’habilitar l’empresa”. “Volarem a Espanya sense passar per la zona” assegura, abans d’afirmar que “ells han tingut sort de tenir aquesta possibilitat, però hi ha gent que encara no sap quan podrà tornar”.
El conflicte també ha impactat en la vida dels lleidatans que tenen la residència fixada en aquests països del Pròxim Orient, com és el cas del tècnic lleidatà Ramon Alturo, que actualment desenvolupa la seua carrera a Qatar com a membre del cos tècnic de l’Al-Wakrah SC.
“Dissabte ens van alertar que no sortíssim de casa per seguretat davant d’un atac imminent de l’Iran a les bases americanes de la zona. Vam sentir explosions i vam veure com eren interceptats diversos míssils per part de les defenses de Qatar”, va explicar.
Malgrat aquesta situació va assegurar que es troben tranquils i que no han vist incidents a la zona urbana. “La situació no és caòtica, hi ha gent passejant i botigues i gasolineres obertes”. L’atac sí que ha obligat, de moment, a suspendre la lliga en la qual juga el seu equip. Calma i sensació de protecció també existeix entre els residents andorrans a Dubai.
Exteriors estudia com evacuar els 30.000 espanyols atrapats
A la zona afectada pels atacs dels EUA i Israel a l’Iran i la resposta d’aquest últim es troben actualment uns 30.000 espanyols que, segons el ministeri d’Exteriors, es troben bé i no han patit cap mal en els successius bombardejos. El departament que dirigeix José Manuel Albares està estudiant totes les opcions possibles per poder evacuar aquells que vulguin abandonar la zona, ja que l’espai aeri de la majoria d’aquests països està tancat i les repatriacions per aquesta via són inviables davant la impossibilitat d’aterrar i enlairar avions. “El ministre i les seues ambaixades al Pròxim Orient estan estudiant totes les opcions per poder evacuar el major nombre d’espanyols que es troben bloquejats a la zona”, van afirmar.
Joan Carles I, en un hotel d’Abu Dhabi
L’emèrit Joan Carles I es troba “bé i tranquil” en un hotel d’Abu Dhabi, en el mateix que resideix des de fa un mes a causa de les obres que es fan al seu habitatge habitual, segons van informar ahir fonts properes a l’emèrit. Es descarta així que hagi hagut de ser evacuat pel conflicte a l’Orient Mitjà després de l’ofensiva iniciada el cap de setmana passat pels Estats Units i Israel contra l’Iran.
La Xina exigeix una desescalada del conflicte
La Xina va instar ahir a “aturar immediatament les operacions militars” després de l’ofensiva llançada pels Estats Units i Israel contra l’Iran, va expressar preocupació pel risc d’expansió del conflicte i va defensar que la seguretat de l’estret d’Ormuz és “d’interès comú internacional”.
El PP carrega contra la postura de Sánchez
El PP va defensar ahir les actuacions dels Estats Units i Israel per acabar amb el règim dels aiatol·làs i va criticar la posició de l’Executiu de Pedro Sánchez, a qui va vincular al règim iranià. “Sense Maduro i sense els aiatol·làs se’ls està buidant el grup de WhatsApp”, va ironitzar la vicesecretària del partit, Carmen Fúnez. La dirigent popular va insistir que el seu partit estarà al costat dels socis de l’OTAN i que Espanya ha de posicionar-se “sense matisos” a favor de les democràcies liberals.
El Kremlin, decebut amb l’atac
El Kremlin es va mostrar ahir “decebut” que les negociacions entre els Estats Units i l’Iran amb la mediació d’Oman desemboquessin en una “agressió directa” contra la república islàmica. Va recordar que les notícies que en un primer moment van arribar d’Oman parlaven d’“avenços notables”.
Brussel·les demana als països estar preparats
La presidenta de la Comissió Europa, Ursula von der Leyen, va avisar ahir que la Unió Europea ha d’estar preparada per a “les conseqüències” dels recents esdeveniments al Pròxim Orient després de l’ofensiva militar dels Estats Units i Israel a l’Iran. “Des de l’energia fins a l’àmbit nuclear, des del transport finsa la defensa, des de la migració fins a la seguretat, hem d’estar preparats per a les conseqüències derivades d’aquests recents esdeveniments”, va asseverar la cap de l’Executiu comunitari des de Brussel·les.