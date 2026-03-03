Els Agents Rurals duplicaran la plantilla fins el 2030 i obriran 10 noves bases
El Govern aprova el pla estratègic per al cos
El consell executiu ha aprovat aquest dimarts el pla estratègic 2026–2030 dels Agents Rurals per adaptar el cos als nous reptes de protecció del medi natural i de servei a la ciutadania. El pla preveu duplicar la plantilla, ampliar la cobertura horària, incrementar el patrullatge de proximitat i reforçar la presència als espais naturals. També inclou la creació de dues noves regions operatives i la construcció de deu noves bases al territori. El ritme creixent d’activitat, de més de 143.000 actuacions el 2024 a més de 203.000 el 2025, evidencia la necessitat de reforçar els recursos i l’organització actuals.
El pla defineix l’evolució del cos i les mesures necessàries per reforçar-ne l’organització davant el nou context climàtic i social. Un dels punts destacats és l’ampliació de la plantilla, que passarà dels 675 agents actuals als 1.300 operatius, fet que permetrà incrementar la presència sobre el territori. Aquest creixement també preveu el desplegament de les categories professionals del cos.
A més, es preveu el dimensionament adequat de les àrees regionals i bàsiques, i incorpora una reorganització operativa amb la creació de les regions Metro Nord i Metro Sud, dissenyades per reforçar l’activitat en l’entorn de l’àrea metropolitana de Barcelona, un dels territoris amb més pressió ambiental.
Paral·lelament, es reforça la Subdirecció General de Recursos Humans, que guanyarà capacitat de gestió interna, i es crea un equip de suport administratiu que permetrà destinar més hores a tasques operatives.
També es desplegarà el Pla de Bases, que actualitza el model territorial i d’infraestructures, i s’impulsarà el Pla d’Equipaments. Inclou un calendari d’actuacions, entre les quals la construcció de 10 noves bases, tres magatzems i diverses rehabilitacions. Hi destaquen actuacions a Igualada, Balaguer, Amposta, Móra d’Ebre, Tarragona, el Vendrell, Bolvir, Sort, Ripoll, Santa Perpètua de Mogoda, Falset, Reus i el Pont de Suert. Aquest conjunt de mesures permetrà potenciar el patrullatge de proximitat, ampliar la cobertura horària i garantir respostes més àgils davant de qualsevol incidència ambiental.
Digitalització i qualitat
El pla aposta per la digitalització dels processos administratius i operatius. Inclou el desplegament de nous sistemes d’informació, eines de gestió territorial i tecnologia aplicada, amb l’objectiu de millorar la precisió, l’eficiència i la seguretat de les intervencions. També es plantegen mesures per atraure, estabilitzar i fidelitzar el personal. La perspectiva de gènere s’incorpora com a principi transversal per avançar cap a un cos més divers, equitatiu i representatiu de la societat.
El Pla preveu millores en els sistemes de control intern, d’avaluació i de bones pràctiques, amb la voluntat d’impulsar una cultura de millora contínua. També incorpora mesures orientades al benestar emocional i als entorns de treball saludables, partint de la convicció que un cos cuidat ofereix un millor servei a la ciutadania i al territori.
Més presència comunitària i prevenció
La projecció externa del cos es reforçarà a través del creixement del programa EDUCAR, una iniciativa d’educació ambiental. Igualment, s’intensificaran les aliances institucionals i de coordinació interadministrativa per incrementar la capacitat d’influència i coordinació davant reptes ambientals globals. El pla situa la prevenció com a element central i aspira a consolidar el cos com un referent en protecció ambiental, tant per la rapidesa de resposta com per la seva capacitat tècnica i proximitat al territori.
El cos d’Agents Rurals de Catalunya, creat el 1986 com a evolució de la Guarderia Forestal de l’Estat, s’ha consolidat com una institució clau en la defensa del patrimoni natural. Entre les seves funcions principals destaquen la vigilància, el control, la protecció i la prevenció integrals del medi ambient, així com la col·laboració en gestió, investigació i assessorament a la ciutadania.