ERC registra una esmena a la totalitat als pressupostos tot i que continuarà negociant sobre l'IRPF
La secretària general dels republicans obre la porta a retirar-la si tenen "garanties" sobre la recaptació de l'impost
ERC registra aquest dimarts una esmena a la totalitat dels pressupostos, tot i que la formació continuarà negociant sobre la recaptació de l'IRPF, una de les condicions dels republicans per negociar els comptes. Així ho ha dit la secretària general dels republicans, Elisenda Alamany, en una entrevista a Catalunya Ràdio en què també ha obert la porta a retirar-la si tenen "garanties" sobre la recaptació de l'impost abans del ple del Parlament que ha de votar les esmenes a la totalitat, fixat per al 20 de març. Alamany ha remarcat que la "pressió" no està sobre els republicans. "No ens pertoca arribar allà on el PSC no vol arribar amb els seus col·legues de l'Estat", ha indicat.
La secretària general d'ERC ha argumentat el registre de l'esmena a la totalitat perquè "no ha estat possible avançar" en la recaptació de l'IRPF i per "no avalar la resignació del Govern davant el PSOE". Malgrat el registre de l'esmena a la totalitat, Alamany ha dit que ERC continuarà "veient si es pot desencallar" la recaptació de l'impost. "No renunciem a res. Seguim aquí", ha assenyalat.
Sobre els pressupostos, Alamany ha defensat que cal que incloguin "respostes estructurals" i "més ambició". El país necessita un salt en la seva ambició", ha afirmat la secretària general dels republicans, que ha insistit que el PSC ha "d'escollir PSOE o Catalunya".
Alamany ha criticat que el Govern hagi posat en marxa la tramitació del pressupost sense tenir els "vots lligats" perquè pugui tirar endavant i ha remarcat que quan es fa "normalment la cosa no acaba bé". "Qui s'ha posat pressió sobre ell mateix és el PSC", ha subratllat la secretària general d'ERC, que ha insistit en la voluntat dels republicans de negociar acords sectorials i modificacions de crèdit.
Davant el moviment del Govern de tirar endavant amb els comptes sense tenir els suports garantits, Alamany ha assegurat que no creu que el PSC "contempli l'escenari d'eleccions". Després que Junqueras la cités com a possible candidata en unes eventuals eleccions, la secretària general dels republicans ha afirmat que serà l'alcaldable a Barcelona i no es planteja "res més".