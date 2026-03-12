PRÒXIM
Els agricultors es plantegen no sembrar panís per no perdre diners
La tona d’urea puja uns 200 euros des del desembre i colpeja el cereal. Les organitzacions agràries demanen una rebaixa de l’IVA sobre el gasoil professional
Els agricultors de Lleida s’estan plantejant no sembrar els camps de panís i deixar-los en guaret per evitar perdre diners a causa de l’augment de preus del gasoil agrícola, l’energia i els fertilitzants per la guerra de l’Iran.
“Amb la incertesa que hi ha, no te la pots jugar”, va afirmar el cap sectorial de cereals de JARC, Vicenç Pascual, que va demanar canvis en la normativa de dejeccions per no dependre tant de tercers.
La situació és especialment delicada per al sector del cereal. L’aigua manté alguns camps impracticables, i en plena campanya d’adob, el sector ha vist com la tona d’urea –un fertilitzant nitrogenat– ja ha superat els 650 euros quan al desembre en costava uns 450, com va publicar SEGRE.
“Aquests 200 euros de més per tona equivalen a 1.000 quilos de gra i, si abans els números ja eren justos, ara ja anem directament a pèrdues”, va advertir Pascual.
Per la seua part, el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, va denunciar que els preus dels fertilitzants s’han encarit un 40% i el preu del gasoil agrícola, un 30%.
Unió de Pagesos, JARC i Asaja coincideixen a demanar a l’administració que aprovi una rebaixa de l’IVA sobre el gasoil agrari per minimitzar l’impacte de la pujada i el responsable de Fiscalitat d’UP, Josep Carles Vicente, va considerar que el context és “volàtil”, però preveu que s’acabarà “enquistant”, com va passar amb l’encariment de l’energia per la guerra a Ucraïna.
Preus dels fitosanitaris
D’altra banda, Xavier Alsina, president de l’Associació de Distribuïdors de Fitosanitaris de Lleida i Terres de Ponent, va explicar que els preus dels productes fitosanitaris no s’han disparat. “Sí que hi ha hagut alguns increments a causa de la inflació en alguns productes, d’altres s’han mantingut i en d’altres l’acabament de les patents ha comportat un augment de la competència i el preu ha baixat”, va apuntar.