La guerra frena el bon ritme turístic previst per a l’estiu
L’esclat de la guerra al Pròxim Orient ha fet augmentar la por a la regió i, en conseqüència, el temor a viatjar a la zona. Els contraatacs iranians a bases nord-americanes a diversos països del golf Pèrsic, per on passa el 35% del trànsit aeri entre Europa i Àsia, han provocat la suspensió d’activitat en aeroports com el de Doha, Bahrain o Dubai.
A causa de la guerra, les pèrdues en el sector turístic s’han elevat fins als 600 milions d’euros diaris (uns 517 milions d’euros), segons les estimacions del Consell Mundial de Viatges i Turisme. Milers de viatgers intenten sortir de la regió, mentre que d’altres, alarmats per la situació, mediten canviar la seua destinació de vacances.
“Si això dura gaire, ens tocarà de ple”, va afirmar Roser Dolcet, de l’agència Viatges Lleida. Dolcet va explicar que s’ha trobat amb totes les situacions possibles: des de clients que han estat resituats perquè continuen tenint ganes de viatjar fins a d’altres que decideixen cancel·lar el viatge, però va assegurar que hi ha més “por” que “problemes de seguretat” a la zona i va destacar que les companyies aèries de la regió, com Emirates o Etihad, “s’estan portant bé” i “estan tornant els diners”.
Per la seua part, Víctor Sarrate, de l’agència Viajet, també va destacar la por de molts viatgers per l’escalada bèl·lica i va reconèixer que “ha estat una setmana difícil”.
“La gent s’ho està pensant” va afirmar, i va explicar que el ritme de viatges previstos per a l’estiu estava sent “molt bo”, però que s’ha frenat pel conflicte.