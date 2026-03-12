COMMEMORACIÓ
Madrid ret homenatge a les víctimes de l’11M
Madrid va retre ahir homenatge a les 193 víctimes dels atemptats terroristes de l’11 de març del 2004 amb la tradicional ofrena floral a la façana de la Reial Casa de Correus, en un acte presidit per la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i l’alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. L’homenatge va comptar amb l’acompanyament musical de l’Orquestra de la Comunitat de Madrid (Ocram). També una ofrena floral a l’estació d’Atocha i un homenatge al memorial del carrer Téllez, així com actes de memòria a les estacions de rodalies de Santa Eugenia i El Pozo, que també van ser colpejades en l’atemptat. L’associació de víctimes van instar a “no repetir la història” davant de l’actual situació bèl·lica.