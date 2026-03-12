SUCCESSOS
Moren tres dones en un incendi provocat per l’ex d’una d’elles
L’home, ja detingut, havia estat condemnat per segrest i agressió sexual
Un home de 60 anys, que va ser condemnats en el passat per segrestar dones i per abús sexual a menor de 16 anys, va ser detingut ahir per presumptament haver provocat un incendi en un edifici a Miranda de Ebro (Burgos) en el qual van morir la seua exparella i dos dones. A més, quatre persones van resultar ferides, dos d’elles menors de 7 i 11 anys.
L’home havia tingut una relació sentimental fa anys amb una de les víctimes, una dona de 58 anys, i el cas s’investiga com a possible violència masclista, va informar la delegació del Govern central contra la Violència de Gènere. Les altres dos víctimes mortals eren la mare d’aquesta, de 78 anys, i una veïna d’ambdós de 24 anys.
El succés va tenir lloc entorn de les 22.45 hores de la nit de dimarts, quan diverses trucades van alertar el servei d’emergències d’un incendi en un edifici de dos plantes ubicat a la part antiga de Miranda, situat al carrer Fuente número 10, del qual almenys dos persones no podien sortir.
El personal de Salut de Castella i Lleó (Sacyl) desplaçat al lloc va atendre set persones, dos de les quals van morir i cinc van ser traslladades a un hospital, on va morir una tercera per la gravetat de les seues ferides.
Hores després del succés, el detingut es va presentar a la comissaria de Miranda al saber que l’estaven buscant, encara que no va confessar els fets. La Policia el buscava perquè moments abans de declarar-se l’incendi es trobava cridant per la zona i va ser vist acumulant estris i matalassos vells a la planta baixa d’aquest edifici on vivien les dones mortes, però no ell, i que és on es va originar l’incendi.
Sobre el detingut, que té antecedents policials de diferent índole, no existeix cap denúncia per maltractaments ni ordre d’allunyament.
El 2015 l’home va ser condemnat a tres anys de presó per un delicte de detenció il·legal i a tres anys per un delicte d’abús sexual a menor de 16 anys per segrestar una nena de 9 anys al seu domicili, on la va mantenir lligada, arribant a realitzar actes de contingut sexual. El novembre del 2024 va ser condemnat de nou a un any i set mesos de presó per retenir en una casa okupada una dona. Malgrat que va ser el febrer del 2026 quan es va produir la liquidació total de la condemna, l’home ja feia temps que havia sortit de la presó.