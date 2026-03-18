TRIBUNALS
L’ex-DAO nega l’agressió sexual a una subordinada
La denunciant ratifica la querella
L’exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional José Ángel González va negar ahir davant del jutge haver comès una agressió sexual a una subordinada i va atribuir la querella contra ell a les “pretensions professionals i personals” i a la “maldat, roïndat i odi” de la denunciant. “M’han destrossat la vida per una cosa que no he fet en absolut. Ja m’han jutjat, m’han condemnat sense cap prova”, va afirmar González.
En relació amb l’àudio aportat per la denunciant, que “provaria” la suposada agressió sexual –una de les principals proves de la causa–, l’ex-DAO va reconèixer la seua “plena validesa” i “la seua veu”, per la qual cosa no ho va impugnar perquè el jutge pugui “aclarir els fets i que tiri la veritat endavant”.
Per la seua part, la denunciant va ratificar la seua querella, i el seu advocat, Jorge Piedrafita, va assegurar que la clienta està tranquil·la després de la declaració. “Ha donat tants detalls que ha aclarit molts dubtes”, va assenyalar, i va apuntar que el DAO “no ha pogut contestar a gaires coses”. Així mateix, el jutge va rebutjar la seua sol·licitud de prohibir la comunicació entre González i la dona, ja que l’investigat no se li ha atansat ni s’ha comunicat amb ella des del juliol.