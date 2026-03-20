El creixement europeu cauria fins a l’1,2%
Segons les previsions de l’Organització Mundial del Comerç, mentre que el BCE manté els tipus d’interès al 2% i es troba “en bona posició” per abordar la inflació
El creixement del PIB d’Europa podria reduir-se fins a un 1,2% respecte a les prevsiones actuals, segons l’Organització Mundial del Comerç (OMC), a causa de la guerra al Pròxim Orient i l’encariment de l’energia. L’organisme dibuixa dos escenaris: en el més favorable, l’economia europea creixeria entorn de l’1,6% el 2026; però si la guerra s’allarga i els preus energètics es mantenen elevats, l’avenç es desplomaria tot just un 0,4%. “Les exportacions europees podrien disminuir un 0,6% i el creixement de les importacions baixar fins al 0,3% en aquest escenari d’elevats preus energètics”, va assenyalar l’economista cap de l’OMC, Robert Staiger.
A nivell global, l’OMC va advertir que la guerra pot reduir un 0,3% el creixement de l’economia i un 0,5% el comerç de mercaderies el 2026. En cas que es mantingui l’escenari actual, el creixement del producte global brut seria del 2,5%, davant del 2,8% que encara es pronostica, i el comerç de mercaderies creixeria tan sols un 1,4%, davant l’1,9% que encara seria possible si les hostilitats s’aturessin aviat.
D’altra banda, el Banc Central Europeu (BCE) va decidir mantenir els tipus d’interès en els dipòsits bancaris a la zona de l’euro en el 2%, malgrat el fort encariment del petroli i el gas, encara que va elevar set dècimes les previsions d’inflació. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, va afirmar que l’entitat està determinada que la inflació s’estabilitzi en l’objectiu del 2% i que es troba en “bona posició per navegar aquesta incertesa”. Lagarde, que va explicar que la decisió de mantenir els tipus es va prendre per unanimitat, va demanar als governs que “qualsevol resposta fiscal” a la crisi sigui de caràcter “temporal, específica i adaptada a cada cas”.