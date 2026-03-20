POLÍTICA
El Govern aprova un suplement de crèdit de 5.988 milions d’euros
Romero s’obre a “cedir” amb ERC en temes que siguin competència de la Generalitat. Junqueras insta el PSC a plantejar “alternatives” iguals o millors a l’IRPF
La Generalitat va aprovar ahir un suplement de crèdit per valor de 5.988,65 milions d’euros a l’espera de negociar un nou projecte de llei de pressupostos amb ERC després que dimecres decidís retirar la proposta inicial al no comptar amb prou suports. En una reunió extraordinària, l’Executiu català va donar llum verda al decret llei que regula aquest suplement, pactat amb ERC i els comuns, amb el qual aconsegueix una injecció financera per encarar els propers mesos, ja que la Generalitat encara funciona amb els pressupostos prorrogats de 2023. La consellera d’Economia, Alícia Romero, va subratllar que aquest suplement dona “oxigen” a la Generalitat per garantir el funcionament “normal” de l’administració pública en els propers mesos. Permet garantir el pagament de les nòmines dels empleats públics i també els increments salarials pactats amb Mossos d’Esquadra i professors, per exemple. A més de donar resposta als increments “tendencials” de despesa de la Generalitat, com despeses lligades al pla de salut mental, als concerts sanitaris, a les despeses farmacèutiques, al pacte nacional per la llengua catalana o bé relacionades amb recursos per a la dependència. Tanmateix, deixa fora partides com l’increment de recursos previst per a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), ja que això s’ha de canalitzar a través del projecte de llei de pressupostos, o una segona convocatòria per 200 milions d’euros per al pla de barris del Govern.
Respecte a la negociació amb ERC, Romero es va mostrar disposada a “incorporar el màxim de prioritats” dels republicans, tot i que va limitar la negociació a “aquells” que sigui competència de la Generalitat.
Per la seua part, el líder d’Esquerra, Oriol Junqueras, va emplaçar el PSC a plantejar “alternatives tan bones o millors” que la cessió de l’IRPF a Catalunya si no és capaç de convèncer el PSOE sobre això. Segons Junqueras, ja avaluaran les propostes que es posin sobre la taula i, en cas que no siguin tan bones o millors que l’IRPF, és legítim que considerin que no hi hagi acord, va avisar. Mentrestant, Junts va considerar que la retirada dels pressupostos “constata el fracàs d’Illa”.
Catalunya necessita invertir 53.800 milions en infraestructures
Catalunya necessitarà una inversió de 53.800 milions d’euros en infraestructures fins al 2043 per executar les actuacions que necessita per complir amb l’objectiu que aquesta despesa s’equipari a l’aportació del 19% de Catalunya al PIB estatal, tal com s’estableix a l’Estatut d’Autonomia. Així ho recull un estudi de les cambres de comerç, que apunta a projectes com l’ampliació de l’aeroport del Prat, l’acabament del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030, la millora en vies com l’AP-7 o l’AP-2, la millora del corredor internacional per al transport de mercaderies o l’execució de nous accessos terrestres als ports de Tarragona i Barcelona.