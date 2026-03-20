CONFLICTE
Orbán manté el veto als 90.000 milions per a Ucraïna
El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, es va negar ahir a aixecar el veto al préstec de 90.000 milions d’euros de la Unió Europea a Ucraïna. En la cimera dels Vint-i-set, celebrada a Brussel·les, Orbán es va mantenir en la posició de no cedir fins que no arribi el petroli rus al seu país a través de l’oleoducte Druzhba, que al gener va patir atacs per part de les forces russes, i va qualificar la missió d’inspecció de la UE sobre la infraestructura com un “conte de fades”.
Eslovàquia, un altre país reticent al macropréstec, també va advertir que “si no hi ha petroli a través de l’oleoducte de Druzhba, no hi ha ajuda”.
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va defensar que el paquet d’ajuts és “crític” per al país i va remarcar que és “un recurs per protegir vides”. Paral·lelament, la cap diplomàtica de la UE, Kaja Kallas, va carregar contra la postura d’Orbán i va afirmar que “en temps d’eleccions, la gent no és racional” amb referència als comicis a Hongria del 12 d’abril.