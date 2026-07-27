ALEMANYA
Abaten a trets el suposat autor del mortal atropellament múltiple a Berlín
Va envestir la multitud que celebrava el Dia de l’Orgull LGTBI, causant un mort i almenys 29 ferits. La policia alemanya ho qualifica d’atemptat terrorista
La policia alemanya va abatre a trets ahir a la tarda el presumpte autor de l’atropellament múltiple contra el Dia de l’Orgull LGTBI de dissabte a la nit a Berlín. Un succés pel qual una persona va morir, 29 més van resultar ferides i que la policia germànica va qualificar com a atemptat terrorista. El sospitós es deia Abdul Ballout, era un ciutadà alemany d’origen libanès que tenia 21 anys i va morir a la localitat de Spandau, als afores de la capital alemanya.
Segons va informar el diari Bild, forces especials de la policia van envoltar una parcel·la enjardinada d’aquest municipi i van entaular un tiroteig amb el fugitiu, que va ser abatut. Ballout romania escapat des que suposadament va cometre l’atropellament dissabte a la nit i la policia no havia aconseguit trobar-ho a l’habitatge que compartia amb la seua família al centre de Berlín ni en altres llocs que van ser examinats.
El suposat autor de l’atemptat comptava amb antecedents per lesions i robatori i el maig passat havia estat condemnat a un any i deu mesos de presó per haver intentat unir-se al grup gihadista Estat Islàmic a Síria. Tanmateix, havia quedat en llibertat condicional mentre la justícia resolia el recurs de la fiscalia, que demanava una pena més llarga, i participava des d’alhesores en un programa de desradicalització. De moment no es descarta que Ballout comptés amb còmplices d’algun tipus. En aquest sentit, la policia ja ha arrestat diverses persones del seu entorn per ser interrogades.
Hores abans de l’operatiu per intentar arrestar Ballout, el ministre de l’Interior alemany, Alexander Dobrindt, va dir que el sospitós va entrar amb una furgoneta al Tiergarten, el gran parc del centre de Berlín on se celebrava el final de festa de l’Orgull. “Tot indica que ens enfrontem a un atemptat islamista”, va dir Dobrindt, que va reconèixer que Ballout “en el passat ja va cridar l’atenció pel seu historial delictiu, la seua radicalització i una pertinença a l’escena islamista”. El ministre va demanar als estats federats que revisin la seguretat dels pròxims grans actes públics. “No es pot descartar que actes horribles d’aquest tipus, atacs terroristes, passin després que n’hi hagi un”, va afirmar.