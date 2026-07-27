EDUCACIÓ
Illa circumscriu la incidència del Pisa a una “qüestió tècnica”
Reitera el suport a Niubó, i crítiques de directors d’escoles
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va circumscriure ahir la incidència en l’informe de les proves Pisa 2025 a una “qüestió tècnica”, per la qual cosa va reiterar “tot el suport” la consellera d’Educació, Esther Niubó. Així ho va defensar en una intervenció davant dels mitjans, en el marc de la seua visita a l’empresa Relats, en Da Nang (Vietnam). Illa va dir que Niubó donarà explicacions “per deixar les coses clares” en la seua compareixença d’avui dilluns al Parlament. D’altra banda, el president creu que el Govern podrà obrir la delegació a la Xina “abans que acabi l’any” i no en va descartar una al Vietnam en el futur, ja que va considerar que l’activitat que s’hi desenvolupa ho fa “aconsellable”.
Per la seua part, l’Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya (Axia), va afirmar que l’error a la mostra de les proves Pisa 2025, amb un índex d’alumnes exempts superior al màxim recomanat per l’OCDE, compromet la credibilitat de la institució i té unes conseqüències “devastadores”. L’associació critica que la desviació sobre l’índex d’alumnes exempts permès no és menor i que això no s’ha comentat en les juntes de direccions.
Dissabte, Ignasi Giménez, secretari de Millora Educativa del departament d’Educació, va eximir de responsabilitats el professorat dels centres i va apuntar a la hipòtesi de la “confusió” en l’aplicació dels criteris d’exempció d’alumnes, tenint en compte que en el mateix període s’estaven fent altres proves d’avaluació.