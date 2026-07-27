MOBILITAT
Rodalies recupera el servei entre Montcada i Barcelona al cap de 4 dies
Adif va reparar el clot de dimecres en un pou del soterrament de les vies. Limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l’afectació
La circulació de trens a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies es va recuperar ahir després de la reparació de la infraestructura pel clot a Montcada i Reixac, va informar Renfe. La incidència registrada dimecres passat interrompia el trànsit entre Montcada i Sant Andreu (Barcelona) i Renfe va fer marxes exploratòries sense viatgers dissabte per verificar l’estat de la infraestructura i garantir la seguretat, després que Adif enllestís les tasques de reposició del terreny. Malgrat la recuperació de la circulació, Renfe ha establert una limitació temporal de velocitat al punt afectat.
Segons va informar Adif, aquest dissabte l’auscultació feta en les infraestructures ferroviàries i als habitatges de l’entorn constaten que des de dimecres fins a aquest dissabte no es va registrar cap tipus de moviment o alteració del terreny, ni a la plataforma de via ni en les estructures dels edificis pròxims a la zona afectada.
Adif va intervenir per assegurar el terreny mitjançant el farciment de la paret inferior del pou amb 365 metres cúbics de formigó i va iniciar els treballs per cobrir l’ensorrament. Una vegada estabilitzat el fons del pou, es van posicionar dos bombes en la proximitat de la zona de l’enfonsament abocant 1.930 metres cúbics de morter en un dispositiu que ha mobilitzat un centenar d’operaris.
Els usuaris de l’R2 que ahir agafaven el tren a l’estació de Montcada i Reixac es mostraven satisfets per la represa del servei després de gairebé quatre dies interromput per l’ensorrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies. “Aquests dies m’ha costat arribar a la feina, així que la represa del servei és una molt bona notícia”, apuntava el Javier, obligat a agafar l’R4 per anar a Barcelona. L’Albert, al seu torn, mostrava una satisfacció més continguda recordant les contínues incidències. D’altres es mostraven alleujats perquè no confiaven que el servei es recuperés tan ràpid en ple estiu.
D’altra banda, a última hora de dissabte es va restablir el servei de l’R3, que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit.