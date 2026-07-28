JUSTÍCIA
El Tribunal Suprem amnistia la lleidatana Meritxell Serret
És la primera consellera a qui aplica la llei. La republicana havia estat condemnada a un any d’inhabilitació per l’1-O
El Tribunal Suprem ha amnistiat la primera consellera del Govern encapçalat per Carles Puigdemont, la republicana Meritxell Serret. En un comunicat, Esquerra Republicana es va mostrar ahir a la nit satisfeta per la decisió de l’alt tribunal d’aplicar la norma de l’oblit judicial a l’exconsellera lleidatana d’Agricultura, una resolució que “avala l’estratègia sòlida” seguida amb la llei, va defensar el partit d’Oriol Junqueras. A partir de la sentència “contundent” del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, era “inevitable” que el Suprem fes aquest pas, va defensar ERC, que ara espera que es repeteixi amb la resta de causes encara obertes.
A finals de l’abril del 2023, el Tribunal Superior de Justícia de Cataluntya (TSJC) va condemnar Serret a un any d’inhabilitació i 12.000 euros de multa per l’organització de l’1 d’octubre.
D’altra banda, una jutge de Barcelona ha processat els tres agents dels Mossos d’Esquadra investigats per suposadament ajudar l’expresident Carles Puigdemont en la seua visita llampec a Barcelona el 8 d’agost del 2024. La magistrada havia arxivat la causa al no veure indicis de delicte, però un recurs presentat per l’acusació Hazte Oír va provocar que l’Audiència de Barcelona reobrís la causa per un delicte d’omissió del deure de persecució del delicte, castigat amb una pena d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic de sis mesos a dos anys. En la interlocutòria, que pot recórrer-se, la titular del Jutjat d’Instrucció número 24 de Barcelona dona deu dies a la Fiscalia i les acusacions per presentar els seus escrits d’acusació.
En la resolució d’arxivament de la causa, la jutge va considerar que els tres agents –un de baixa mèdica, un altre de vacances i un altre de permís– no tenien l’obligació d’intervenir, al trobar-se fora de servei. Tanmateix, l’Audiència va corregir aquest criteri afirmant que hi ha prou indicis per poder afirmar que existia un vincle entre els investigats encaminat a aconseguir la “fugida” de Puigdemont.