JUSTÍCIA
El Suprem amnistia les lleidatanes Simó i Barrufet, membres de la mesa de Forcadell
Condemnades juntament amb dos membres més de l’òrgan rector del Parlament per desobediència. El Consell de Ministres concedeix l’indult parcial a l’expresidenta del Parlament Laura Borràs
El Tribunal Suprem ha aplicat l’amnistia a les lleidatanes Anna Simó i Ramona Barrufet i també a Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, tots ells membres de la Mesa del Parlament de Catalunya el 2017, que presidia Carme Forcadell, condemnats per un delicte de desobediència.
Els quatre van ser sentenciats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a quatre mesos d’inhabilitació i una multa de 1.200 euros per permetre la tramitació de la declaració d’independència i de les lleis de desconnexió. La sentència va ser recorreguda al Suprem, que va suspendre la tramitació del recurs a l’espera de si la llei d’amnistia era declarada constitucional. Després de l’aval del Tribunal Constitucional (TC) de l’octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) fa unes setmanes, el Suprem ha declarat amnistiats els actes que van cometre i extingida la seua responsabilitat penal.
Aquesta és la tercera decisió que adopta l’alt tribunal en el mateix sentit en tot just una setmana, després que el Tribunal de Justícia de la UE sentenciés també a favor de la llei d’amnistia. El Suprem ha amnistiat 13 persones –a banda dels quatre de la mesa del 2017–, entre ells l’expresident del Parlament Roger Torrent i uns altres tres membres de la mesa de l’any 2019. També la lleidatana Meritxell Serret, que va ser condemnada a un any d’inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència greu i que és la primera consellera del Govern promotor del referèndum de l’1 d’octubre del 2017 a beneficiar-se de la llei d’amnistia.
Així mateix s’ha aplicat a vuit manifestants que van protestar contra la sentència del procés. La decisió arriba més de dos anys després de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat de la llei orgànica d’amnistia per a la normalització institucional, política i social a Catalunya, el juny del 2024.
En declaracions a aquest diari, Serret va declarar la seua “satisfacció” perquè se li hagi aplicat la norma, però va reclamar que es faci el mateix amb la resta d’encausats pel procés.
“La llei compta amb l’aval d’Europa, la justícia espanyola ja no té excuses per dilatar-ne l’aplicació”, va asseverar, abans d’agrair l’esforç d’aquells que “van lluitar” per tirar endavant una norma que “ha de ser el punt de partida per tornar el conflicte polític al món de la política”.
En termes similars es va expressar també Simó, que considera el pas fet pel Suprem com “el tancament d’una causa judicial que no hauria d’haver ocorregut”. Per a ella el Parlament és “un espai on hauria de poder debatre’s tot” i va denunciar que la justícia espanyola actués amb “revenja” en una qüestió que no hauria d’haver abandonat mai l’àmbit polític. També va reclamar aplicar l’amnistia a la resta d’afectats.
D’altra banda, el Consell de Ministres va acordar concedir l’indult parcial a l’expresidenta del Parlament de Catalunya Laura Borràs, pel qual se li commutarà la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i 1 dia que se li va imposar pels delictes de prevaricació i falsedat documental comesos quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, per una altra de dos anys. La resta de la pena (multa i inhabilitació de 4 anys i 1 dia) es manté.