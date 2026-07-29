INCENDIS
Tens optimisme en els incendis de tot l’Estat davant l’arribada d’una altra onada de calor
Els grans incendis de Madrid, Àvila, Toledo i Castelló ja han calcinat entorn de 90.000 hectàrees. Mor una dona ferida a Los Gallardos (Almeria) i les víctimes ascendeixen a catorze
La millora de la situació dels grans incendis forestals que estaven ahir actius a Espanya va permetre que les autoritats posessin fi a les restriccions en diversos municipis de la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, Castella-la Manxa o Castelló, que ja han calcinat entorn de 90.000 hectàrees.
Fins al moment, el foc ha cremat unes 50.000 hectàrees a la província d’Àvila, al voltant de 34.000 a Madrid, unes 8.500 a Castelló i 2.000 a Toledo –on es va reduir el nivell d’emergència– i hi havia 47 carreteres tallades en aquestes zones.
En total, des de començament d’any, s’han cremat més de 170.000 hectàrees a tot l’Estat, la qual cosa representa sis vegades més que en les mateixes dates del 2025.
Així mateix, al voltant de 180.000 persones estaven encara evacuades o confinades, malgrat que en les últimes hores, per la millora de la situació, es van anar anunciant reallotjaments.
A Madrid, el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Interior, Carlos Novillo, va celebrar que els treballs d’extinció del gran incendi de la Sierra Oeste permetien ser “optimistes”, per bé que va recalcar que es mantenia una situació d’“alerta màxima” en vista de les previsions meteorològiques adverses de cara a les incertes pròximes hores.
Respecte a l’incendi de Los Gallardos (Almeria), una de les dones que quedaven ingressades a la Unitat de Cremats de l’Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla després de resultar ferida en el foc va morir ahir, la qual cosa eleva a 14 el nombre de víctimes mortals per l’incendi declarat el 9 de juliol.
D’altra banda, l’incendi de la Vall d’Uixó (Castelló), que afrontava ahir la quarta jornada, seguia sense control, encara que no va ampliar el perímetre durant la matinada de dilluns a dimarts, que no va ser meteorològicament tan beneficiosa com s’esperava.