ÀSIA
Ascendeixen ja a divuit els morts pel terratrèmol del Japó
Els morts pel terratrèmol de magnitud 7,1 que va sacsejar dimarts el sud-oest del Japó ascendeixen ja a 18, segons dades del Govern central i de la prefectura de Kumamoto, mentre els equips de rescat treballaven contra rellotge ahir per trobar supervivents atrapats sota runa d’edificis.
Almenys quatre persones podrien continuar sota els edificis enderrocats. A més, un nou terratrèmol de magnitud 5,8 va tornar a sacsejar ahir la mateixa zona.