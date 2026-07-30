Detingut un multireincident amb més de 50 antecedents per sostreure catalitzadors de vehicles
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 de juliol un home de 38 amb més de 50 antecedents per sostreure catalitzadors de vehicles. La investigació es va iniciar arran de la denúncia presentada el 23 de juliol per un ciutadà que manifestava que li havien sostret el catalitzador del vehicle el 19 de juliol. El vehicle es trobava estacionat davant del taller mecànic on havia de passar una revisió de manteniment. Les gestions d'investigació efectuades van permetre identificar el presumpte autor dels fets i el vehicle amb què es desplaçava. La investigació va determinar que l'home va anar al taller mecànic cap a les 17.00 hores del 19 de juliol i, en només dos minuts i mig, va sostreure el catalitzador i va fugir del lloc.
La matinada del 28 de juliol, agents dels Mossos i de la Policia Local de Sant Celoni van localitzar el vehicle amb què va fugir l'home quan abandonava el municipi. Després d'identificar-ne el conductor, que coincidia amb l'investigat, els agents el van detenir com a presumpte autor del furt.
Les investigacions policials van permetre confirmar que el detingut acumula més de 50 antecedents policials per delictes contra el patrimoni. En concret, entre l'octubre de 2025 i el juliol del 2026 havia estat detingut fins a cinc vegades per robatoris o furts de catalitzadors en municipis com Tordera, Badalona, Arenys de Mar o Mollet del Vallès.
Els catalitzadors tenen una elevada demanda al mercat il·lícit perquè contenen metalls preciosos com el rodi, el pal·ladi o el platí. El seu valor pot oscil·lar entre els 700 i els 1.500 euros, mentre que el cost de substitució pot arribar als 2.000 euros.
L'arrestat va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers dimarts passat.