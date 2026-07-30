INCENDIS
Els focs d’Àvila i Madrid, “tècnicament estabilitzats” i el de Castelló, sense control
Malgrat l’arribada d’una nova onada de calor, Interior decreta el final de l’evacuació en dotze localitats i urbanitzacions. L’incendi de la Vall d’Uixó ja ha cremat 9.300 hectàrees en 81 quilòmetres
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va destacar ahir que els incendis d’Àvila i Madrid, que han arrasat de moment més de 70.000 hectàrees, es troben “tècnicament estabilitzats”.
Amb tot, Marlaska va deixar clar que “sense perjudici” d’aquest criteri tècnic, els efectius continuen treballant sobre les zones afectades i, de moment, no es rebaixa la situació de nivell tres a dos i, per tant, es manté vigent la implantació d’emergència nacional a Àvila i Madrid.
“Es faran les valoracions i les avaluacions i quan procedeixi es prendran les decisions oportunes, sempre en termes del que és proporcional i adequat”, va explicar el ministre.
Respecte a la investigació de l’incendi originat a Burgohondo (Àvila), el més gran de la història amb unes 50.000 hectàrees calcinada, en el qual va ser detingut l’amo d’una màquina que presumptament va desencadenar les flames, Marlaska va demanar cautela.
L’incendi, pel que sembla, es va iniciar picant pedra sense permís amb una màquina giratòria de vuit tones amb un martell hidràulic pica-roca, cosa que va desembocar en l’incendi que va començar dimecres passat.
Ahir, el ministeri de l’Interior va establir el final de l’evacuació, amb caràcter immediat, de dotze localitats d’Àvila i Madrid i dos urbanitzacions, una a la Comunitat de Madrid i una altra de la província avilesa.
Mentrestant, la Comissió Europea va anunciar que enviarà 105 bombers polonesos a Castella-la Manxa a partir de dissabte vinent.
Així mateix, l’incendi forestal que va començar dissabte a la Vall d’Uixó (Castelló) seguia ahir sense control, amb “alguna zona de flama” segons les autoritats, el perímetre del qual era ahir de 81 quilòmetres i més de 1.200 professionals treballaven per assegurar-lo.
L’últim recompte d’hectàrees cremades fixa la superfície afectada en 9.300 en un incendi que al llarg de la jornada d’ahir comptava amb el suport de més de 30 mitjans aeris i en el qual veïns desallotjats de localitats com Tales van mostrar la seua impaciència davant de la negativa de poder tornar a les seues finques per alimentar els animals.
A banda dels focs més grans de l’Estat, ahir n’hi havia d’altres en localitats com La Utrera i Moreda (Lleó), Vecinos (Salamanca) o Taboada (Lugo) i alguns de ja extingits com el de Los Vuelos de Lucena del Puerto, a la província de Huelva.
Un individu de 42 anys detingut dimarts com a presumpte responsable de tres focs registrats a Ponferrada va ingressar a la presó davant del risc que pogués tornar a cometre delictes similars.