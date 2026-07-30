LLATINOAMÈRICA
Fujimori donarà marge a l’Exèrcit i apujarà el salari mínim
La dretana Keiko Fujimori ha iniciat el seu mandat com a presidenta del Perú per als propers cinc anys anunciant que donarà més poder als militars per liderar operacions contra el crim organitzat, una reforma del sistema carcerari i un increment del 15% en el salari mínim. D’altra banda, centenars de persones van protestar al centre de Lima contra la presidència de Fujimori, la filla i l’hereva política de l’expresident Alberto Fujimori (1990-2000).