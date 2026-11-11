ACCIDENT
Els maquinistes podran parar o no reiniciar el tren davant de risc greu
Segons un reial decret que inclou maniobres i interrupcions com a temps de conducció. Toledo acomiada les 69 víctimes mortals de l’accident d’Urda
El Consell de Ministres va aprovar ahir un reial decret-llei de mesures urgents per al reforç de la seguretat operacional en el transport ferroviari i la protecció social dels professionals del sector. Entre altres aspectes, deixa en mans dels maquinistes la decisió de parar el tren o no reiniciar la marxa davant de situacions de “risc greu i imminent”, segons va informar el Govern central.
El projecte, impulsat després de l’accident d’Urda, persegueix quatre objectius: precisar el còmput dels temps de conducció dels maquinistes, reforçar les facultats de supervisió i inspecció de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, introduir principis de la cultura justa en la seguretat de l’operació ferroviària i ampliar la protecció social en matèria de coeficients reductors el personal ferroviari que exerceix les mateixes funcions.
S’inclouen com a temps de conducció les maniobres que impliquin el maneig del vehicle ferroviari en moviment i les interrupcions durant les quals el maquinista continuï sent responsable del vehicle, amb atenció a la circulació ferroviària o a les maniobres.
D’altra banda, la jutge que investiga l’accident d’Adamuz ha donat un termini de deu dies a la Guàrdia Civil, als pèrits judicials perquè informin del cas, amb l’objectiu d’impulsar l’esclariment dels fets i conèixer l’avenç de les diligències pendents.
Paral·lelament, la catedral de Toledo va acomiadar ahir les 69 víctimes mortals de l’accident d’Urda en un funeral marcat per la presència d’uns 150 familiars i dels reis, amb l’absència del president del Govern central, Pedro Sánchez. La missa va ser oficiada per l’arquebisbe de Toledo i primat d’Espanya, Francisco Cerro Chaves, i presidida pel Crist d’Urda, que va sortir per primera vegada de la localitat toledana.
Felip VI i Letícia van ocupar dos cadires a la dreta de l’altar, situades al costat de les files de familiars de les víctimes. En altres seients davanters es van col·locar els voluntaris i efectius que van treballar en la tragèdia, a més de les autoritats.
Hi van ser presents el vicepresident primer, Carlos Cuerpo, i les ministres Margarita Robles, Milagros Tolón i Mónica García, així com el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez va justificar l’absència pel seu laïcisme –va afirmar que “mai” assisteix a actes de caràcter confessional–.