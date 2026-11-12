El PSOE surt en defensa dels sindicats davant les burles dels populars
Una imatge elaborada amb intel·ligència artificial va tornar a provocar ahir una gran polèmica. En aquesta ocasió, el PP en va difondre a les seues xarxes una en què uns suposats sindicalistes de Comissions Obreres i UGT apareixen rient i menjant una mariscada. “Feijóo diu que la vaga és un disbarat. Ayuso parla de porqueria sindical. I ara això”, van retreure els socialistes en un missatge a X. “S’atansa un moment crític de la vaga... l’aperitiu”, assenyalava amb sorna el PP en un missatge al seu compte oficial de X al qual va respondre immediatament el PSOE defensant les organitzacions sindicals. “Aquest país i els seus treballadors se us queden grans. El 29N frenarem això. Estareu quatre anys més menjant oposició”, van replicar els socialistes.
La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va traslladar, per la seua part, el “respecte i suport” als sindicats i als treballadors que van parar ahir.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sosté que que la d’ahir ha estat “una vaga contra l’oposició” i per tant un disbarat que no es produeix en cap altre país de la Unió Europea. Més contundent ha estat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que va arribar a demanar acabar amb la “porqueria sindical” que segons el seu parer busca utilitzar els ciutadans “com a ostatges” i fer servir “la impunitat i el segrest” contra els ciutadans.