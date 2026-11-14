TRANSPORTS
Enèsima jornada de retards a Rodalies per falta de maquinistes i robatoris de cable
Acord perquè els treballadors no hagin de començar obligatòriament la jornada laboral a l’estació de Sants. Sílvia Paneque adverteix que “exigirem responsabilitats” pel robatori de coure
La xarxa de Rodalies va viure ahir una nova jornada de retards i trens cancel·lats a causa d’una incidència operativa, relacionada amb la disponibilitat de trens i maquinistes i amb un robatori de cable. Van quedar especialment afectades les línies R1, R2, R2 Nord, R2 Sud, R4 i R7. Renfe va informar de retards de 30 minuts de mitjana, encara que la durada va ser superior en molts casos. Així mateix, segons 3Cat, fins al migdia hi va haver 68 trens que no van circular malgrat estar programats.
Les incidències, tanmateix, podrien començar a reduir-se després de l’acord entre els maquinistes i Rodalies assolit durant la reunió del Comitè d’Empresa, celebrada ahir. Ambdós parts van pactar tornar als horaris anteriors a l’1 de novembre i s’evita que els conductors hagin de sortir obligatòriament des de l’estació de Sants a l’inici de la seua jornada laboral, després que fa gairebé dos setmanes el sindicat Semaf trenqués els acords sobre horaris i torns i Renfe reprengués el sistema base.
La falta de maquinistes havia comportat incidències a la xarxa durant tota la setmana –amb personal que no podia arribar a temps–, i al llarg dels propers dies es reprendrà el sistema previ.
Un altre dels motius de les alteracions va ser el robatori de cable a l’estació de Fabra i Puig (Barcelona). Sobre el succés, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assegurar que arribaran “fins al final per aclarir els fets i exigir responsabilitats” i va explicar que en tres mesos s’han portat a terme 40 arrestos en el marc del Pla Via per lluitar contra el robatori de coure en les línies de Rodalies. A més, en relació amb la jornada de retards, va exigir a Renfe “recuperar totes les circulacions i minimitzar les afectacions a la ciutadania”.
D’altra banda, l’associació d’advocats Acció Cassandra ha iniciat una campanya massiva de recollida de queixes administratives d’usuaris de Rodalies amb l’objectiu d’obrir la via judicial i exigir respostes “aquí i a Europa” per les greus deficiències del servei.
Assistència especialitzada
Paral·lelament, Rodalies ha licitat el contracte d’assistència tècnica i consultoria especialitzada en seguretat ferroviària, necessari per dotar-se d’un sistema de gestió de seguretat propi i obtenir el certificat de seguretat únic, uns requisits legals per operar serveis de transport ferroviari de viatgers.