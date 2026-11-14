SUCCESSOS
Maletes abandonades sembren el caos en estacions i col·legis, inclòs Mataró
Els Mossos d’Esquadra van confinar un col·legi i diverses empreses al centre de Mataró a causa de la presència d’una maleta abandonada al carrer. Malgrat que no van rebre cap trucada amb amenaces vinculades a la maleta, els agents van activar el protocol preventiu d’explosius i, després d’acordonar la plaça Santa Anna i el seu entorn, hi van derivar els especialistes en desactivació d’artefactes explosius i la unitat canina. Els gossos van inspeccionar l’objecte sense gestos d’alerta, per la qual cosa va ser retirat de la via pública i es va confirmar que no contenia cap bomba.
Una altra maleta abandonada va obligar a activar el protocol de seguretat a l’avinguda principal de Cadis, encara que tampoc no contenia artefactes explosius. El succés va trastocar la jornada lectiva del col·legi Reis Catòlics, ja que l’objecte estava amarrat a l’aparcament de bicicletes de la porta de l’escola.
Així mateix, la Policia Nacional estava investigant una possible amenaça de bomba a l’entorn de la seu del PSOE a Saragossa, després de localitzar-se una maleta sospitosa, mentre que l’estació d’autobusos de Torrevieja també va ser evacuada per un fet similar. Aquests successos coincideixen amb les recents amenaces de bomba en diversos països europeus.