Colau advoca per ampliar la cobertura al dentista
Fèrria defensa de la salut pública
La candidata de Front Ampli a la presidència del Govern espanyol, Ada Colau, va demanar ahir el vot per lluitar per una veritable sanitat pública universal i va prometre ampliar la cobertura al dentista, els audiòfons i la salut visual i també l’acompanyament integral durant la menopausa. “Sí, senyors de la dreta, això no els agradarà, però parlarem de menopausa també”, va avisar Colau en el míting organitzat per Front Ampli a Sevilla, en què la coalició va voler marcar distàncies amb el PSOE i reivindicar que el “vot útil” és el que porta el seu nom a la papereta.
Colau també va carregar contra una “dreta cruel amb els vulnerables, però covarda”, però va afirmar que, a diferència del PSOE, el seu únic objectiu no és evitar que governin PP i Vox. “Nosaltres volem anar contra més, volem més drets, volem dignitat, volem efectivament retallar privilegis per dalt per protegir la majoria social per baix”, va dir la candidata de Front Ampli, que en matèria d’habitatge va prometre “expropiar els fons voltor i ampliar el parc d’habitatge social”, va afirmar.