EUROPA
Els EUA ofereixen a Kíiv entrar a l’OTAN a canvi del Donbàs
Segons Zelenski, que ho sotmetria a referèndum. Rússia demana una “estructura de seguretat diferent” per a Europa
El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va afirmar ahir que els negociadors dels Estats Units han plantejat la possibilitat d’acceptar Ucraïna a l’OTAN a canvi que renunciï al Donbàs i l’hi entregui a Rússia. “Els americans han plantejat la pregunta que Ucraïna es retiraria del Donbàs si s’uneix a l’OTAN. És la primera vegada que ho diuen”, va explicar Zelenski en declaracions a la premsa. El mandatari va respondre que ho sotmetria a referèndum, apuntant que “no tinc dret a decidir-ho jo sol i necessito concreció”, malgrat que va remarcar que es plantejaria si la proposta inclogués garanties de seguretat i que no hi hagués límits per a l’Exèrcit ucraïnès i fons per a la reconstrucció del país. Zelenski es va reunir amb els enviats nord-americans Jared Kushner i Steve Witkoff, que prèviament havien dialogat amb el president rus, Vladímir Putin. Fins ara Washington havia descartat l’ingrés d’Ucraïna a l’OTAN, mentre que Moscou exigeix neutralitat i límits a les forces militars ucraïneses, a més de la renúncia a territoris, com a base per a qualsevol acord. El dirigent ucraïnès va indicar que els nord-americans van traslladar a Kíiv que Rússia vol “una altra estructura de seguretat diferent” per a Europa, un plantejament “perillós” fet a causa de la “influència russa”.