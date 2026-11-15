Morón promet una atenció especial a la cura de les carreteres
La cap de llista del PSC per Lleida al Congrés, Cristina Morón, va afirmar ahir a Balaguer que si aconsegueixen governar tindran una atenció especial a la millora de la xarxa de carreteres per “vertebrar el territori i posar els nostres pobles i ciutats al mapa”. Va assenyalar que “les capitals, com Balaguer, i els seus pobles han de tenir bones connexions i una xarxa de carreteres òptima que garanteixi una mobilitat segura, com ha de ser el futur desdoblament de la carretera C-13 entre la capital de la Noguera i Lleida”. En aquest sentit, va afirmar que “la proposta socialista és molt conscient que el nostre és un territori amb unes particularitats concretes, amb ciutats i pobles molt allunyats entre si i una densitat de població baixa” que s’han d’atendre de forma específica, com és la mobilitat i el manteniment de la xarxa de carreteres.
Més inversió
La candidata socialista va remarcar durant la seua visita al mercat de Balaguer que des del 2018 el Govern central “ha invertit 200 milions d’euros en la conservació i el manteniment de les carreteres estatals a la província després de molts anys de deixadesa” i també va recordar que estan millorant l’autovia A-2. “Millorar i garantir carreteres i camins entre les nostres ciutats i pobles es tradueix en una millor qualitat de vida per a les persones que s’hi han de moure cada dia per treballar, anar a un hospital o estudiar”.