Nogueras diu que la llei contra la multireincidència és mèrit seu
La candidata de Junts a les eleccions generals, Míriam Nogueras, va treure ahir pit d’haver impulsat i pressionat perquè en aquesta legislatura s’aprovés la llei de multireincidència. “Qui la fa la paga, i m’és igual d’on vinguin”, va dir Nogueras en un míting a Manresa, en què va remarcar que la llei és mèrit de Junts i no del PSOE, del PP, d’ERC ni dels comuns, i va recordar que aquests últims van votar-hi en contra. “Junts ha fet la feina”, va remarcar la candidata dels de Puigdemont, que va aprofitar per criticar que els socialistes donessin suport a la “gentussa” del PP quan va aplicar l’article 155 de la Constitució a Catalunya després de l’1-O. “Així que lliçons de frenar la dreta, cap, la gent de Junts té memòria”, va afegir Nogueras.
Per la seua part, el candidat per Lleida, Isidre Gavín, va visitar Maials i va reclamar que els productors catalans d’oli quedin exempts de la retirada obligatòria del 12 per cent de la collita. “No podem pagar les conseqüències d’un excés de producció que no tenim a casa”, va dir Gavín.