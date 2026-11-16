Cristina Morón advoca per garantir per a tothom el benestar i la salut pública
La cap de llista del PSC per Lleida, Cristina Morón, va afirmar ahir que “quan parlem de garantir el benestar i la salut pública, anem més enllà de la sanitat, parlem de posar a l’abast de tothom els serveis i els drets que els garanteixin”. Va especificar que “parlem de coses tan bàsiques i que sovint ens passen desapercebudes com disposar d’aigua de qualitat, respirar un aire que no estigui contaminat, poder practicar activitats físiques, disposar d’una bona alimentació..., i també de factors com tenir feines i sous dignes i accés a l’educació pública”. Morón va participar en la cursa 5k de la Viding Ekke Mitja de Lleida, mostrant també el seu compromís personal amb la promoció de l’esport i els hàbits de vida saludables a la ciutat.
La candidata del PSC va advertir que “cada vot socialista té una garantia molt clara; l’aplicació, com s’ha fet en els últims anys, de totes les mesures que garanteixin aquest benestar i salut públiques, com la garantia d’un Ingrés Mínim Vital per a aquelles famílies que pateixen més dificultats”. Morón va recordar que “a les terres de Lleida, aquest ingrés de 733 euros individual de mitjana i de més de 1.170 euros per a una família, ha arribat a més de 24.000 persones”.