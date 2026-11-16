L’“equidistància” i el “col·laboracionisme” escalfen els retrets entre ERC i Junts
Gabriel Rufián afirma que “cal apartar els qui estan al mig”. Míriam Nogueras respon als republicans que ells no són a Madrid “per fer de figurants eterns del PSOE”
Només 48 hores després de l’inici oficial de la campanya electoral, el to de les crítiques i retrets entre Esquerra Republicana i Junts es va escalfar ahir, sobretot des que dissabte el candidat de Junts al Senat Josep Maria Vila d’Abadal carregués contra l’aliança d’ERC amb Podem a Catalunya i afirmés que si l’expresident Francesc Macià s’aixequés “agafa l’exèrcit que va deixar a l’altre costat, ve cap aquí i els mata a tots immediatament, no en queda ni un”. Rufián va respondre ahir en un acte a Tortosa amb una cita de Macià del 1932, en la qual denunciava que “les dretes catalanes sempre s’han burlat dels nostres anhels de justícia” i que “l’únic camí el fa ERC”. En aquest sentit, el cap de llista dels republicans va recriminar l’“equidistància” de Junts en aquesta campanya, en la qual els juntaires es reivindiquen com “els del mig”: “Quan algú està al mig, l’has d’apartar.” Rufián també va tornar a acusar Junts de “col·laboracionistes” del PP i Vox: “Maleïts sigueu, patriotes de pandereta, que veneu el vostre poble a canvi d’una bandera.” Així mateix, va denunciar que durant anys Junts ha acusat Esquerra de pactar amb el PSOE “a canvi de res”, una cosa que va considerar una “vergonya nacional” perquè, entre altres qüestions, va negociar l’indult als líders del procés.
Per la seua part, la candidata de Junts, Míriam Nogueras, va apel·lar en un acte a Roses als votants d’ERC, que “no entenen” que el seu partit s’hagi aliat a Catalunya amb un partit (Podem) que va votar en contra de la delegació de les competències d’immigració: “Són innegociables”, va assegurar. Nogueras va advertir que Junts no està al Congrés “per fer de figurants eterns del PSOE sense cap tipus d’ambició nacional”. “La nostra responsabilitat és posar els catalans al centre i defensar Catalunya davant de la dreta espanyola, però també davant de l’esquerra espanyola que va de la mà de la dreta espanyola per frenar cada vegada que els catalans volem fer un pas endavant”, va defensar.
En clau de Lleida
Per una altra banda, la candidata d’ERC al Congrés per Lleida, Inés Granollers, de visita a la Fira de l’Oli de Maials, va afirmar que “quan puja el preu del gasoil o dels fertilitzants, els pagesos ho paguen de seguida. Aquests augments també han de repercutir en els contractes. Defensarem una llei que garanteixi que el preu que es paga a qui produeix cobreixi el que li costa produir”. Per la seua part, el cap de llista de Junts per Lleida, Isidre Gavín, va denunciar a Salàs de Pallars (on va visitar la Fira del Bestiar) els retards en les millores de l’N-260, l’Eix Pirinenc, i va reclamar als governs socialistes de Madrid i Generalitat accelerar l’execució de les obres compromeses.