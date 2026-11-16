SUCCESSOS
Mor un home a l’esfondrar-se el seu habitatge a Riba-roja d’Ebre
Els Bombers van trobar el cos sense vida entre la runa de la casa, amb problemes estructurals. Investiguen si és a causa de les últimes pluges
Els Bombers de la Generalitat van trobar ahir un home mort entre la runa d’una casa esfondrada a Riba-roja d’Ebre, a Ribera d’Ebre. Els equips d’emergències tenien localitzat el cos i, després de les tasques de desenrunament, van confirmar-ne la mort. Es tractava d’un habitatge de dos plantes, situat al número 36 del carrer de la Palla del municipi, que es trobava en estat precari i amb problemes estructurals. L’arquitecte municipal es va activar per descartar afectacions als immobles adjacents, mentre que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar dos ambulàncies i un equip conjunt Bombers-SEM. Mentrestant, els Bombers van desplaçar fins a la zona dotze dotacions amb un total de divuit efectius, entre els quals especialistes del Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC). Van treballar també amb l’ajuda d’una retroexcavadora.
L’ensorrament es va produir cap a les vuit del matí en una casa del casc antic de la localitat. En aquest edifici vivia un home des de feia uns dos anys, segons fonts municipals. Cap a les dotze del migdia, la subinspectora dels Bombers, Marta Miralbes, va explicar que havien localitzat un cos sota la runa de la casa, però que no era possible saber-ne l’estat fins que no el poguessin treure. Una vegada van poder retirar les restes, es va confirmar la mort d’aquesta persona. Miralles va precisar que el col·lapse havia estat provocat per un “problema estructural” de l’immoble, possiblement agreujat per les pluges dels últims mesos. “Fa dies que tenim ensorraments associats a la pluja, especialment a la zona de l’Ebre”, va reconèixer la subinspectora dels Bombers.
L’enfonsament d’aquesta casa, va agregar, va afectar la contigua, destinada a allotjament turístic i que estava buida en el moment dels fets. Aquest altre edifici presentava un forat a la paret lateral, però no tenia afectació en l’estructura, segons va constatar l’arquitecte municipal, tècnic que ahir va estar revisant també altres cases pròximes a la del sinistre. La subinspectora dels Bombers va agregar que no tenien constància que a la casa esfondrada s’estiguessin fent obres. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per tramitar les diligències judicials i determinar la causa de l’ensorrament. Segons mitjans de la zona, la víctima és un home de 49 anys i estava dormint quan es va esfondrar la casa.