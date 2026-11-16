Sánchez lloa Colau i diu tenir moltes ganes de governar amb ella
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, va elogiar ahir la candidata del Front Ampli, Ada Colau, una “dona compromesa, activista, que va fer coses bones” com a alcaldessa de Barcelona i “va situar l’habitatge com un dels principals problemes”. “La veig bé, m’agrada”, i “tinc moltes ganes de governar amb ella”, va dir al programa Fuera de control de La Séptima. També va elogiar la vicepresidenta segona de l’Executiu central, Yolanda Díaz, una “gran ministra de Treball”. A més, va defensar els acords que va aconseguir la passada legislatura amb grups com Bildu i ERC, que són “tan legítims” com d’altres. “Hi he pactat revaloritzar les pensions o intervenir l’habitatge”, perquè de vegades cal “buscar vots a sota de les pedres”, i avui “Espanya està millor que fa vuit anys”. Per la seua part, Colau va replicar a Sánchez dient que es presenta com “l’esquerra útil” per governar amb valentia. El president del Govern i candidat socialista va reivindicar la bandera espanyola en un multitudinari míting celebrat ahir a la localitat madrilenya d’Alcorcón perquè, va dir, “és la de la Constitució, la democràcia, els drets i la igualtat de les dones”.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre i candidat a les eleccions generals per Barcelona, Jordi Hereu, van fer una crida al vot per arribar al 75% de participació i 176 escons: “Guanyarem, no empatarem; no pararem la dreta, la derrotarem”, va dir Hereu.